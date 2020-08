Famiglia, comitato ‘Femminicidio in vita’: “Il 10 ottobre evento su allontamento figli” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “In Umbria stanno aumentando i casi di allontanamento da madri idonee accusate ingiustamente, in fase peritale, di essere madri simbiotiche, madri assorbenti favorendo il collocamento presso padri egocentrati, padri poco attenti alle reali necessita’ dei figli. Secondo le linee guida presenti in alcuni testi di neuroscienza accreditata, questi saranno figli che andranno incontro a gravissimi disturbi nell’eta’ evolutiva. Il 10 ottobre ne parleremo a Perugia”. Cosi’ il Comitato Femminicidio in Vita in una nota. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Famiglia, comitato ‘Femminicidio in vita’: “Il 10 ottobre evento su allontamento figli” VIDEO | Coronavirus, Zedda (vicepresidente Sardegna): “Tamponi? Non decide Zingaretti” Africa libera dalla polio, l’annuncio storico dell’Oms Coronavirus, scendono ancora i contagi: 878 nuovi casi e 4 morti Coronavirus, Nappi (Lega): “De Luca ipocrita” Gorga (Campania Libera): “Utilizzare Mes per medicina scolastica” Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia comitato Coronavirus, comitato terremotati denuncia: ‘Positiva tra ospiti dei container a Tolentino’ Il Fatto Quotidiano Oltre 6mila spezzini senza dottore La scelta dell’assistenza è al palo

A guidare i circa 160 medici di medicina generale della Fimmg, dalla fine dello scorso giugno, è Maria Pia Ferrara, che ha preso il posto del dottor Diego Andreoni. E’ la prima volta che la carica vie ...

Csi, cordoglio per la scomparsa di Renato Bernardini

FANO – Il comitato provinciale del Csi (sede in Fano) si stringe attorno alla famiglia Bernardini per la scomparsa di Renato, da anni collaboratore prezioso dell’ente. Bernardini ricopriva da anni il ...

