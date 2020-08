De Zerbi: “Locatelli alla Juve? Non mi risulta”. Ma è in lista da giorni (Di martedì 25 agosto 2020) De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato negli studi di Sportitalia del suo club e del futuro di Manuel Locatelli. Queste le parole del tecnico: “Locatelli via? Mi ha dato la notizia prima e mi ha messo un po’ in confusione. A me non risulta, per fortuna. Io scherzo quando parlo dei miei giocatori, per me sono i più forti di tutti, me li tengo molto stretti. Qualcosa abbiamo intesta, non per sostituire Locatelli. Il Sassuolo deve lavorare d’anticipo, quando vanno in squadre grosse vuol dire che tu il lavoro l’hai fatto. Noi abbiamo anche uno scouting con cui ci sentiamo sempre abbiamo qualcosa in testa. Il Sassuolo è una società con una politica rivolta ai giovani, affari crescere e poi anche venderli. Non posso bloccare o arrabbiarmi se vengono venduti. Locatelli è una grand calciatore per molte squadre, spesso ... Leggi su alfredopedulla

