Da Benevento a Padova dopo aver battuto la testa: 82enne soccorsa ad Ancona (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era partita presto da Benevento in direzione Padova. Alle 7 di questa mattina, una 82enne aveva lasciato la propria abitazione per recarsi alla stazione. Prima di uscire, però, aveva battuto a terra la testa, senza prestare tanta attenzione all’accaduto. Preso il treno, la donna ha avvertito un malore all’altezza di Ancona a causa del trauma cranico riportato al momento della caduta. Sul posto, come raccontato dal portale cronacheAncona, sono intervenuti i volontari della Croce Gialla, la Polfer e il personale ferroviario. L’anziana è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Torrette, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Agro__Punk : #Coda svincolato è un attaccante che DEVI prendere per forza. Poi giacché che stiamo sarebbe interessante chiedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Padova Ancona, sale sul treno dopo una caduta e si sente male: soccorsa un'anziana Centropagina Nuovo rinforzo in casa Calcio Lecco, arriva Vedran Celjak

LECCO – Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio a titolo definito di Vedran Celjak, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Vedran nasce il 13 agosto 1991 a Zabok, nell’attuale Croazia, ...

Spal, asse col Sassuolo per la punta Brignola

La Spal continua a bussare alla porta del Sassuolo alla ricerca di profili funzionale al 4-3-3 di mister Marino. È Enrico Brignola l’ultima idea del direttore sportivo Zamuner, che vuole regalare al t ...

LECCO – Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio a titolo definito di Vedran Celjak, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Vedran nasce il 13 agosto 1991 a Zabok, nell’attuale Croazia, ...La Spal continua a bussare alla porta del Sassuolo alla ricerca di profili funzionale al 4-3-3 di mister Marino. È Enrico Brignola l’ultima idea del direttore sportivo Zamuner, che vuole regalare al t ...