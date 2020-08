Covid-19, il comune di Airola fa chiarezza sui casi di positività (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – “Gentili concittadini, i casi di positività ad Airola sono in totale in numero di tre“. Inizia così il post sulla pagina facebook del comune della Valle Caudina guidato dal sindaco Michele Napoletano.“Uno di questi tre, tuttavia, essendo stato accertato solo con il sierologico, dovrà essere ufficialmente confermato con il tampone naso faringeo.Nella giornata odierna si procederà, intanto, a sottoporre a tampone nasofaringeo le persone che, tutt’ora, sono in regime di isolamento fiduciario.Si ribadisce che la presente interfaccia social ed il sito istituzionale del comune sono le uniche fonti ufficiali dell’Ente municipale.Qualora vi dovessero essere novità – conclude la nota – ... Leggi su anteprima24

