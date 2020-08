Corsa al vaccino, AstraZeneca avvia nuovo test a base di anticorpi (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Prosegue la Corsa verso un vaccino anti-Covid. Il colosso biofarmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato l’avvio dei test di un farmaco a base di anticorpi per la prevenzione e il trattamento del Coronavirus. Le prime dosi sono giù state somministrate a 48 pazienti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, per verificare sicurezza e sostenibilità della combinazione di due anticorpi monoclonali, chiamata AZD7442. I primi risultati dello studio sono attesi entro la fine dell’anno. Questa ricerca rappresenta “un’importante pietra miliare nello sviluppo di una combinazione di anticorpi per prevenire o trattare il Covid-19″, dice Mene Pangalos, vicepresidente della ricerca ... Leggi su quifinanza

L’indignazione per i «bambini di Bugliano» volontari del vaccino Covid

La sintesi tra i negazionisti del coronavirus e gli attivisti no-vax è data da chi risponde sui social network a quella che è palesemente una trovata dell’account parodico Comune di Bugliano per solle ...

