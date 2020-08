Coronavirus, Spagna: più di 2400 nuovi contagi. “Duemila soldati per tracciare infetti”. In Germania oltre 1600 casi: “Test per chi arriva da Parigi e Provenza” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo l’impennata dei contagi registrata in Francia nelle ultime settimane, era solo questione di tempo. E ora è arrivata l’ufficialità: con 1.628 casi registrati nelle ultime 24 ore, la Germania ha inserito le regioni francesi dell’Ile-de-France (dove si trova Parigi) e di Provenza-Alpi-Costa azzurra nella lista delle zone a rischio per il Coronavirus. Chi quindi rientra da queste aree dovrà sottoporsi a un test e restare in quarantena fino al risultato. Una misura che restringe le possibilità di spostamento all’interno dell’Unione europea dopo il via libera di fine giugno e che si aggiunge alle norme già in vigore in diversi Paesi. Come in Italia, dove il 12 agosto il ministero della Salute ha imposto test obbligatori per ... Leggi su ilfattoquotidiano

