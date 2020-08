Coronavirus in Sardegna, dopo il Billionaire Arzachena ha 61 positivi. Coinvolto anche un campeggio. Ora screening mirato sulle discoteche (Di martedì 25 agosto 2020) Calano i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna – stando agli ultimi dati della Protezione Civile oggi erano 34, ieri 91 – ma l’allarme rimane comunque alto dopo l’aumento registrato nell’ultima settimana. Un aumento attribuito al turismo, con alcune località che sono diventate mini-focolai. È il caso del villaggio turistico Isuledda, a Cannigione, nel territorio di Arzachena – lo stesso comune in cui ha sede il Billionaire di Flavio Briatore – dove oggi, 25 agosto, sono stati effettuati tamponi su circa 150 dipendenti. Nel frattempo, nel comune il numero di positivi è salito a 61 secondo i dati dell’Ats (che ha diffuso oggi le cifre degli ultimi giorni). Tra questi 56 sono ancora presenti nel territorio. Fino a ... Leggi su open.online

