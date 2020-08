Coronavirus, in Lombardia stabili i positivi con duemila tamponi in più. Crescono i ricoveri (+5) e preoccupano Brescia e Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Il bollettino del 25 agosto I dati di oggi 25 agosto 2020 Tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. Se ieri, 24 agosto, erano stati segnalati +110 positivi, oggi se ne registrano +119 di cui 23 debolmente positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore (ieri +1) per un totale di 16.857 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero di ricoveri ordinari continua ad aumentare: oggi sono 158 (+5), ieri invece 153 (+5 rispetto al giorno precedente). In terapia intensiva ci sono ancora 15 persone, esattamente come ieri. I guariti sono 74.636, i dimessi 1.265 per un totale di 75.901 (+196). Aumentano oggi il numero di tamponi eseguiti: +9.879 contro i +7.722 di ieri (il totale è di 1.501.157 ... Leggi su open.online

