Chef Rubio: “Basta immigrati che fanno serate al Billionaire e poi infettano gli italiani” (Di martedì 25 agosto 2020) “Basta immigrati che fanno serate al Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli Italiani”. Lo scrive su Twitter Chef Rubio dopo l’aumento dei contagi da Covid-19 registrati nel locale di Flavio Briatore in Sardegna. Nella giornata di oggi infatti sono state trovate cinquantadue persone positive al Covid-19. BASTA immigrati che fanno serate al #Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli ITAGLIANI! — Rubio (@Rubio Chef) August 25, 2020 Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Chef Rubio Un'altra uscita veramente infelice di Chef Rubio Italia chiama Italia Le foto di Giulio Rubini

Giulio Rubini è un ex rugbista della Nazionale Italiana, nonché fratello del popolare Gabriele Rubini, ovvero Chef Rubio. Dopo aver smesso di dedicarsi al rugby in modo professionale, ha iniziato l’at ...

