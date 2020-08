Caos Barcellona, rischia anche Sergio Busquets (Di martedì 25 agosto 2020) : Koeman non risparmia nessuno, il centrocampista a rischio come Suarez Le chiamate di Ronald Koeman non hanno risparmiato nessuno in casa Barcellona. Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, rischia di essere estromesso dal progetto dei catalani. Il giocatore – come riportato dal Mundo Deportivo – si incontrerà con il nuovo tecnico per capire quale sarà il suo futuro. Ore decisive, ma in casa Barcellona è in atto una vera e propria rivoluzione, inevitabile dopo il ko per 8-2 in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il neo tecnico blaugrana prende la prima decisione forte all'interno del nuovo spogliatoio mettendo alla porta uno de… - ColantuoniMauro : RT @ilRomanistaweb: ?? Il neo tecnico blaugrana prende la prima decisione forte all'interno del nuovo spogliatoio mettendo alla porta uno de… - ilRomanistaweb : ?? Il neo tecnico blaugrana prende la prima decisione forte all'interno del nuovo spogliatoio mettendo alla porta un… - ForzAzzurri1926 : UFFICIALE BARCELLONA, CAOS TOTALE. ALTRO GIOCATORE POSITIVO AL COVID-19. ECCO COSA STA SUCCEDENDO >>>… - sowmyasofia : Barcellona nel caos, Suarez: “Se non mi vogliono, me lo dicano” -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Barcellona Caos Barcellona, Abidal lascia il club: risoluzione consensuale del contratto Goal.com Caos Barcellona: Koeman fa fuori Suarez. Non convocato per il ritiro

Primo passo di una tormentata rivoluzione in casa Barcellona. Come riporta l'emittente RAC1, Ronald Koeman, da poco divenuto il nuovo tecnico blaugrana, avrebbe stilato una possibile lista dei convoca ...

Marco Polo, 4 ore in coda per il tampone «Tre aerei arrivati insieme, è stato il caos»

Disagi e proteste al rientro da Grecia e Spagna. Ma soddisfazione per il test rapido: bene l’esito in 20 minuti Laura Berlinghieri / MESTRE Un’attesa durata quattro ore. Tanto ha dovuto aspettare saba ...

Primo passo di una tormentata rivoluzione in casa Barcellona. Come riporta l'emittente RAC1, Ronald Koeman, da poco divenuto il nuovo tecnico blaugrana, avrebbe stilato una possibile lista dei convoca ...Disagi e proteste al rientro da Grecia e Spagna. Ma soddisfazione per il test rapido: bene l’esito in 20 minuti Laura Berlinghieri / MESTRE Un’attesa durata quattro ore. Tanto ha dovuto aspettare saba ...