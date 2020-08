Barcellona, riunione di 40 minuti tra Koeman e Sergio Busquets (Di martedì 25 agosto 2020) Il neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, e Sergio Busquets hanno parlato 40 minuti in vista della prossima stagione Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, si è presentato questa mattina al centro sportivo di Sant Joan Despì per incontrare il neo tecnico blaugrana, Ronald Koeman. Lo riporta l’edizione online di As. I due hanno parlato circa quaranta minuti proprio del futuro del centrocampista circa quaranta minuti per discutere della prossima stagione. Sergio Busquets vorrebbe infatti un ampio minutaggio mentre Koeman non vuole eventuali proteste a riguardo come già successo lo scorso anno con Valverde. Leggi su ... Leggi su calcionews24

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, si è presentato questa mattina al centro sportivo di Sant Joan Despì per incontrare il neo tecnico blaugrana, Ronald Koeman. Lo riporta l’edizione onlin ...

Caso Messi, anche al Barcellona c'è una talpa! Il suo sfogo con Koeman svelato dalla radio vicina a Bartomeu per screditarlo

Una talpa tira l'altra. Davvero curioso che in un momento di profonda crisi nei rapporti tra Antonio Conte e l'Inter per i troppi spifferi e sussurri che escono ...

