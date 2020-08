Anzio, chiuso il ‘Salone delle Meraviglie’ per sanificazione Covid. Federico Fashion Style: ‘Riapriremo prestissimo’ (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo la notizia della sua positività al Covid-19, Federico Lauri – che al momento si trova in isolamento assoluto nella sua casa di Anzio – ha provveduto a far chiudere il ‘Salone delle Meraviglie’, ovvero il negozio di Anzio, che è l’unico salone tra i tre (Roma, Milano e appunto Anzio) che Federico Fashion Style ha frequentato prima delle sue vacanze in Sardegna, è stato chiuso dall’hair stylist per consentire la sanificazione dei locali, mentre tutto il personale ha effettuato i tamponi. “Ci aggiorneremo prestissimo“, ha tenuto a precisare Federico in una diretta Instagram dalla sua abitazione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

