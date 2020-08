Zinedine Zidane non ha detto «alla Juve eravamo tutti dopati» (Di lunedì 24 agosto 2020) Venerdì 20 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 19 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto dell’ex calciatore francese e attuale allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, accompagnata da una presunta dichiarazione a lui attribuita. Si legge: «I trofei vinti alla Juve? Non li sento miei. eravamo tutti dopati molte volte anche fra un tempo e l’altro ci dopavano». Si tratta di una dichiarazione manipolata. La frase originale è stata pronunciata da Zidane il 26 gennaio 2004, nel corso del processo alla Juventus per il ... Leggi su facta.news

