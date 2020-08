UEFA Nations League 2020/21: date, leghe, gironi, calendario e risultati (Di lunedì 24 agosto 2020) Tutto sulla del torneo. Chi succederà al Portogallo? Con il sorteggio dei gironi delle 4 leghe, svoltosi ad Amsterdam, in Olanda, il 3 marzo 2020, ha preso forma la Nations League 2020/21, la seconda edizione del torneo. L’edizione 2018/19 si era conclusa con il successo del Portogallo, che grazie alla vittoria per 1-0 sull’Olanda il 9 giugno 2019, si è aggiudicato il primo trofeo. Chi succederà ai lusitani nell’Albo d’Oro? Fra le 55 partecipanti c’è naturalmente anche l’Italia di Roberto Mancini, che proverà ad aggiudicarsi per la prima volta nella sua storia la Nations League. Quando inizia e quanto finisce? La fase a gironi dell’UEFA ... Leggi su calcionews24

Nations League 2020-21 – Il programma della seconda edizione

Sul web hanno cominciato a circolare alcune immagini in merito a quello che sarà il nuovo pallone utilizzato nella UEFA Nations League.

