Thiago Silva Chelsea, il difensore ha scelto la sua destinazione (Di lunedì 24 agosto 2020) Thiago Silva avrebbe scelto la sua destinazione: il difensore sarebbe pronto a salutare il Psg per accasarsi al Chelsea Dopo la Champions League sfumata a causa della sconfitta contro il Bayern Monaco, Thiago Silva è pronto a cambiare aria. Il difensore ha lasciato intendere di essere pronto ad una nuova esperienza, che dovrebbe essere al Chelsea. Come spiega infatti Telefoot, il difensore brasiliano avrebbe già un accordo con il club inglese e la firma potrebbe arrivare addirittura in questa settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

