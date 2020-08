Temptation Island, due tentatrici ricoverate col Covid dopo le vacanze in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) due tentatrici ricoverate col Covid dopo le vacanze in Sardegna . Dalle barche di lusso e le ville mozzafiato a un letto d'ospedale. Le vacanze di due tentatrici di Temptation Island in Costa Smeralda ... Leggi su leggo

infoitcultura : ‘Temptation Island 8’, Nadia e Antonio sono la prima coppia ufficiale (e il trash è già assicurato)! - Cosmicpolitan_ : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): “Nel villaggio c’è Stefano che poi sarebbe anche il mio ex marito” - alssdelena : STO GUARDANDO LA PRIMA PUBBLICITÀ DI TEMPTATION ISLAND E CREDETEMI STO VOLANDOOOOOOOOOOO #temptationisland - infoitcultura : Temptation Island: due tentatrici contagiate dal Covid-19 finiscono in ospedale - Vale41229116 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): “Nel villaggio c’è Stefano che poi sarebbe anche il mio ex marito” -