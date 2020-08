Taylor Mega Instagram, scalinata “da paura” in costume rosso: «Beato il tuo ragazzo!» (Di lunedì 24 agosto 2020) Taylor Mega sa come scatenare il popolo di Instagram. A dire il vero le ci vuole poco, é talmente bella che acchiapperebbe migliaia di likes “anche se postasse una foto col pigiamone di flanella”, cosi le scrive un fan. Ed ha ragione, solo che la bella Taylor Mega, raramente pubblica foto in cui “prova” ad apparire brutta. Anzi, quasi tutti i post sembrano mirati a scatenare il testosterone dei fan. «Più donne cosi al mondo, ti prego Dio!» scrive un utente sotto. Il post non é una vera e propria foto, si tratta piuttosto di un “Reel”, un video realizzato con la nuova funzione di Instagram. View this post on Instagram My first reel spero ig non mi tagli la testa A ... Leggi su urbanpost

Taylor Mega sa come scatenare il popolo di Instagram. A dire il vero le ci vuole poco, é talmente bella che acchiapperebbe migliaia di likes “anche se postasse una foto col pigiamone di flanella”, cos ...

Taylor Mega che sale le scale in bikini è una visione. Perizoma rosso e reggiseno in tinta, ancheggia sinuosa sfoggiando un fondoschiena da 10 e lode. Gioca con i capelli e si muove con grazia e maliz ...

