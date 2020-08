Stadi chiusi, De Laurentiis è una furia: “adesso basta, ci stiamo muovendo male. Si rischia un autogol al calcio italiano” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli ha ripreso la preparazione, l’obiettivo della squadra di Gennaro Gattuso è quello di ritornare in Champions League e disputare una stagione all’altezza. La dirigenza si sta muovendo sul fronte mercato, previste novità in entrata ed uscita. Nel frattempo è tornato a parlare il presidente De Laurentiis, ecco quanto dichiarato sull’emergenza Coronavirus ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Sui tifosi sugli spalti: “Mi auguro sia una grande apertura, poi quando verrà ne parleremo con Gravina. Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazionale, il problema è che se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non sarebbe dovuto venire nessuno straniero, e viceversa non doveva uscire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti ... Leggi su calcioweb.eu

