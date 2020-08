Smart working, Landini (Cgil): “Non può eliminare orari e garanzie. Va regolamentato dentro nuovo statuto dei lavoratori” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Un nuovo statuto dei lavoratori che metta il lavoro al riparo dalle distorsioni generate dalla flessibilità, dalla precarietà e dalla deregulation e ora, nella stagione del Covid, dalla diffusione generalizzata del lavoro da remoto, lo Smart working che è entrato nel nostro linguaggio e nella nostra organizzazione di vita quotidiana perché lo ‘Smart working’ non può eliminare limiti orario e stravolgere garanzie salariali”. Questo il pensiero espresso dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di un dibattito al Meeting di Comunizione e Liberazione a Rimini. “Se uno usa lo Smart ... Leggi su ilfattoquotidiano

elenabonetti : La priorità è riaprire le scuole. La mia proposta è reintrodurre i congedi straordinari e il diritto allo smart wor… - ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Sì al prolungamento dello Smart working e dei congedi straordinari per i genitori nel caso di qua… - sole24ore : Smart working, fuga dagli affitti a San Francisco. E se succedesse anche a Milano? - senso41 : @BeaTuseilei Quello che non ha funzionato è che un dipendente pubblico è tutt'ora in smart working a stipendio pien… - pietro30199674 : RT @DxZagor: DUNQUE RESTATE A CASA, BALLATE SUI BALCONI, BARE FINTE, LO STATO DI POLIZIA, I BONUS MONOPATTINO, LE BICICLETTE, LE PISTE CICL… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Come lo smart working rende introversi e cambia le relazioni in ufficio InvestireOggi.it Smart working, Landini (Cgil): “Non può eliminare orari e garanzie. Va regolamentato dentro nuovo statuto dei lavoratori”

“Un nuovo statuto dei lavoratori che metta il lavoro al riparo dalle distorsioni generate dalla flessibilità, dalla precarietà e dalla deregulation e ora, nella stagione del Covid, dalla diffusione ...

Tasse rifiuti ridotte agli imprenditori per i giorni di chiusura da smart working

È stata approvata in Consiglio comunale la variazione al regolamento Tari che ha permesso l’applicazione della riduzione dell’importo per le attività che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo ...

“Un nuovo statuto dei lavoratori che metta il lavoro al riparo dalle distorsioni generate dalla flessibilità, dalla precarietà e dalla deregulation e ora, nella stagione del Covid, dalla diffusione ...È stata approvata in Consiglio comunale la variazione al regolamento Tari che ha permesso l’applicazione della riduzione dell’importo per le attività che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo ...