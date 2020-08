Serie A: rischio rinvio | Le soluzioni per fronteggiare il Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Serie A, troppi calciatori positivi: il torneo potrebbe essere a rischio rinvio. Tutte le soluzioni studiare per fronteggiare il Covid-19 Il campionato di Serie A 2020/2021 è già a rischio rinvio. Le squadre non hanno nemmeno iniziato i ritiri pre stagionali eppure è allerta massima per quanto riguarda il Covid-19. Sono sempre più infatti i calciatori che risultano positivi al tampone e quindi costretti all’isolamento dopo le vacanze estive – forse – prese troppo a cuor leggero. Tre in casa Cagliari, altrettanti al Benevento, ma anche Petagna del Napoli e Boga del Sassuolo senza dimenticare i positivi in casa Roma e Torino ed i due della Fiorentina. E siamo solo ... Leggi su bloglive

