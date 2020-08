Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi top per crescita dei giovani. Abbiamo un obiettivo” (Di lunedì 24 agosto 2020) Giovanni Carnevali illustra i piani del Sassuolo in relazione ai giovani.L'amministratore delegato neroverde, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'importante progetto di crescita che la società ha messo da tempo in atto sotto la guida del tecnico Roberto De Zerbi. Diversi, infatti, sono i giovani talenti nati tra le fila del club emiliano."Roberto De Zerbi - dice Carnevali - è un allenatore di grandissima qualità. Un ragazzo intelligente che ha sempre un occhio molto attento verso i nostri giovani. Sa come farli crescere, così come sa far crescere anche quelli meno giovani. Abbiamo una rosa valida, un’ottima squadra grazie anche al ... Leggi su mediagol

