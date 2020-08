Ristoratore si suicida nel suo locale: distrutto dalla crisi Covid, non sapeva più come pagare il mutuo (Di lunedì 24 agosto 2020) Era da tempo attanagliato da un pensiero fisso: il mutuo del locale da pagare. Per questo motivo un Ristoratore fiorentino si è tolto la vita. L’imprenditore, 44 anni, aveva acquistato l’immobile nella zona di piazza Santa Croce poco prima della pandemia di coronavirus e la ripresa delle rate del mutuo che sarebbero ripartite tra qualche giorno, con gli incassi diminuiti a causa della crisi Covid, sarebbe diventata per lui una vera ossessione. L’uomo si è tolto la vita tra il turno del pranzo e quello della cena di sabato scorso. Rimasto solo nel suo ristorante, ha compiuto il gesto estremo. A ritrovare il cadavere sono stati i dipendenti. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha potuto soltanto constatare il ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 24 ago. (askanews) - "Questa tragedia è indubbiamente la testimonianza delle estreme difficoltà che stanno vivendo gli imprenditori in questo momento. Tanti investimenti fatti, magari proprio ne ...

"Ristoratore suicida, una sconfitta per tutti"

"Come presidente della Confcommercio fiorentina e della Fipe Toscana esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del ristoratore che si è tolto la vita. Quali che siano le ragioni che l’hann ...

