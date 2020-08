Napoli, a sinistra può arrivare Junior Firpo in prestito dal Barcellona (Di lunedì 24 agosto 2020) Junior Firpo DAL BELGIO - 'Il Napoli pensa ancora ad Emmanuel Dennis' 21 August 2020 CALCIOMERCATO Napoli - Gazzetta: 'La Fiorentina attende gli sviluppi su Milik' 23 August 2020 Junior Firpo potrebbe ... Leggi su napolitoday

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sinistra Napoli, a sinistra può arrivare Junior Firpo in prestito dal Barcellona NapoliToday Sky - Oltre a Reguilon al Napoli piace Tagliafico, primi contatti con l'Ajax

Non c'è soltanto Sergio Reguilon per il Napoli sulla fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito Il club di De Laurentis infatt ...

Taglio dei parlamentari, la Campania guida il fronte del No al referendum

Il vento caldo del No spira forte dalla Campania. In questa estate di contagi a rischio e candidati in giro per le regionali di settembre, il taglio dei parlamentari rischia di spiaggiarsi all'ombra d ...

