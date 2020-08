L'ultimo volo di Kjara, morta a 17 anni con il parapendio davanti al padre (Di lunedì 24 agosto 2020) È precipitata col parapendio in un canale di fronte agli occhi del padre: Kjara Alejandra Bottini, 17 anni, è morta domenica dopo un atterraggio andato male. Il fatto è accaduto tra le campagne di Domodossola e Villadossola: le correnti d’aria, forse una manovra sbagliata, hanno spinto il suo parapendio fuori rotta. Kjara ha fatto in tempo ad aprire il paracadute d’emergenza ma anziché finire sul prato è atterrata nelle acque gelide del canale Enel ed è rimasta con le corde del parapendio imbrigliata ad una pianta. La giovane, come ricostruisce il Corriere della Sera, condivideva la passione con il padre, che proprio ieri la stava aspettando al campo di ... Leggi su huffingtonpost

