Lombardi (M5S): «Dalla Raggi una forzatura, con lei non arriviamo neanche al ballottaggio» (Di lunedì 24 agosto 2020) «Dobbiamo decidere cosa fare da grandi: restare una forza di governo o stare all’opposizione? Con le attuali leggi elettorali, salvo congiunture astrali che non si verificheranno più, non toccheremo più palla da soli». È il segnale ai 5stelle che Roberta Lombardi, consigliere e capogruppo del M5s alla Regione Lazio, lancia in un’intervista alla Repubblica. «Anche all’opposizione si può essere utilissimi. Ma prima va risolta questa domanda esistenziale. Altrimenti non si riuscirà a mettere in campo una strategia seria». Lombardi: «I risultati della Raggi non sono eclatanti» «Approcciamo le diverse occasioni territoriali in maniera sfilacciata, senza un progetto unitario. È bipolare non andare insieme al Pd, visto che governiamo con i ... Leggi su secoloditalia

Roma, 24 ago. (askanews) - "Il Movimento si è messo a rincorrere la forzatura di Raggi. La sua è una scelta legittima, vuole provare a continuare il lavoro di questi 5 anni. Purtroppo i risultati fin ...

