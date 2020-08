Le devastazioni del virus e la pittura come professione (Di lunedì 24 agosto 2020) Accade spesso che discutendo di medicina, di economia, di fisica o di qualsiasi altra disciplina specifica intorno al principale interlocutore cali il silenzio. Non altrettanto quando si parla di arte: in questo caso chiunque è convinto di avere un’”idea” e un “gusto” propri e legittimi. Prevale l’idea ottocentesca dell’artista romantico mixata a quella novecentesca per cui l’arte debba essere in ogni caso “democratica”: l’arte però è tutt’altro, di fatto una professione costruita intorno alla formazione che l’ artista ricava dal mondo che lo circonda. Piero della Francesca era un architetto, un filosofo, un esperto di matematica e anche un pittore; così Leonardo, così Michelangelo erano anche pittori, ma insieme molte altre cose. Ora le ... Leggi su huffingtonpost

RealTrumpITA : RT @CesareSacchetti: In Francia gli immigrati di seconda e terza generazione hanno dato vita ad un'altra notte di devastazioni prendendo a… - avvmacellaro : RT @CesareSacchetti: In Francia gli immigrati di seconda e terza generazione hanno dato vita ad un'altra notte di devastazioni prendendo a… - PaoloCaminiti1 : RT @CesareSacchetti: In Francia gli immigrati di seconda e terza generazione hanno dato vita ad un'altra notte di devastazioni prendendo a… - HuffPostItalia : Le devastazioni del virus e la pittura come professione - Shajidn : RT @CesareSacchetti: In Francia gli immigrati di seconda e terza generazione hanno dato vita ad un'altra notte di devastazioni prendendo a… -