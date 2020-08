La madre di Evan, il bimbo morto per percosse a Modica: "Sono stata plagiata dal mio compagno" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Chiedo giustizia per mio figlio. Sono stata plagiata dal mio compagno e solo ora me ne Sono resa conto”. Sarebbero state queste le parole pronunciate davanti al gip del Tribunale di Ragusa da Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan Lo Piccolo, morto a Modica la scorsa settimana. Secondo i medici, il decesso del bambino sarebbe avvenuto in seguito a violente percosse. Le parole della donna - accusata insieme al compagno Salvatore Blanco di maltrattamenti in famiglia e omicidio - vengono riportate dal quotidiano La Sicilia. Dopo l’interrogatorio, convalidato il fermo di Spatola e del compagno.Spatola ha rigettato ogni addebito affermando a più riprese di non ... Leggi su huffingtonpost

