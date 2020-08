Ischia, spaccio sull’isola: arrestato un napoletano – IL NOME (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Continuano i servizi anti-droga sull’isola di Ischia disposti dal comando provinciale di Napoli. I carabinieri del nucleo operativo aliquota radiomobile – durante il controllo dei flussi turistici – hanno fermato e deciso di controllare Angelo Massa, 37enne del quartiere pendino già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – sbarcato dall’aliscafo proveniente da Napoli – è stato perquisito e trovato in possesso di 134 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina. arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, il 37enne è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. L'articolo Ischia, spaccio sull’isola: arrestato un ... Leggi su anteprima24

