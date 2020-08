In pensione da 57 anni in poi, esiste una possibilità, domanda e requisiti (Di lunedì 24 agosto 2020) Tante le domande di quando è possibile andare in pensione, non sempre la risposta è positiva perché molto dipende dalla situazione anagrafica e contributiva del lavoratore. esiste comunque una possibilità di ricevere una rendita se il lavoratore per tempo ha contratto un fondo pensione e versato dei contributi; e permette l’anticipo dal pensionamento di cinque o dieci anni per i disoccupati, rispetto all’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Il requisito è lo stesso della pensione di vecchiaia, bisogna maturare 20 anni di contributi e almeno cinque anni in un fondo di previdenza complementare. Questa misura ha visto il suo ingresso nel 2018 e fa parte delle pensioni news nel 2020. In ... Leggi su notizieora

