In libertà vigilata scoperto a spacciare cocaina | arrestato nel Vesuviano

Ercolano (Na) – I carabinieri della tenenza di Ercolano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini spaccio Pasquale Dentale, 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma – nell'ambito dei servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno perquisito varie abitazioni. Tra gli obiettivi dei carabinieri anche il 29enne che è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nell'abitazione dell'uomo trovati alcuni grammi di cocaina già suddivisa in 13 dosi e pronte alla vendita. Rinvenuto e sequestrato anche vario materiale per il confezionamento della droga ed un bilancino di precisione.

