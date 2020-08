Il kit per andare in bici ovunque (senza muoversi di casa) (Di lunedì 24 agosto 2020) Un sentiero di montagna come una passeggiata sul lungomare, ma anche un percorso a ostacoli o la perlustrazione cittadina. Tutte possibilità incluse, insieme a molte altre, in Blync, controller per la bicicletta che sfrutta la realtà virtuale per portarti a macinare chilometri ovunque (decidi tu) pedalando dalla propria casa. Il sistema ideato da Kingsley Okungwu con la sua Kinbona Limited per consentire a sua moglie oberata di lavoro e incapace di ritagliarsi tempo per uscire con la nuova bicicletta, sfrutta un sensore posizionato sotto la ruota anteriore per rilevare la direzione della pedalata e proporre determinati percorsi in linea anche con propria velocità. A completare il quadro c’è un joystick che permette ai ciclisti di effettuare salti e altre acrobazie, mentre ... Leggi su wired

MilanoCitExpo : Il kit per andare in bici ovunque (senza muoversi di casa) #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - katazot : RT @merlinoontheweb: In un attimo il genio. Quello vero Dai @Fabio_Galletti prepara un kit speciale per le nocciole!!! - GMTConsultingMI : Per la difesa delle vie aeree scegli il miglior Kit completo #Antincendio #DPI III cat autorespiratore aria compres… - RTAllProClub : RT @GIANNIABUSO: Da oggi ci sarà il pack completo banner luminoso + immagine profilo luminosa. Per info e prezzi in DM. Ah quasi dimenticav… - _Telldo_ : @FabioRoscioli @borghi_claudio Le ragioni per cui preferisco dissipazione ad aria sono le seguenti: 1) meno rumore… -

Ultime Notizie dalla rete : kit per Torino, al via i test a tappeto sui prof ma mancano già i kit per eseguirli La Repubblica Il kit per andare in bici ovunque (senza muoversi di casa)

Con un doppio sensore per rilevare direzione e velocità della pedalata così da proporre i percorsi adeguati, Blync sfrutta la realtà virtuale per portarti lontano Un sentiero di montagna come una pass ...

‘Si cresce insieme’ con il Bocar Tutti allo stadio

Prosegue senza intoppi l’attività organizzativa del Bocar Juniors, uno dei più importanti sodalizi calcistici giovanili polesani. La società del presidente Tito Livio Franzolin, per dare continuità al ...

Con un doppio sensore per rilevare direzione e velocità della pedalata così da proporre i percorsi adeguati, Blync sfrutta la realtà virtuale per portarti lontano Un sentiero di montagna come una pass ...Prosegue senza intoppi l’attività organizzativa del Bocar Juniors, uno dei più importanti sodalizi calcistici giovanili polesani. La società del presidente Tito Livio Franzolin, per dare continuità al ...