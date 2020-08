Grecia, bambina salvata in mare grazie ad un unicorno gonfiabile – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Grecia, bambina salvata in mare grazie ad un unicorno gonfiabile. Un traghetto l’ha recuperata nelle acque di Rio Patras Una bambina a bordo di un grande unicorno gonfiabile è stata spazzata via dalle correnti marine a largo delle acque di Rio Patras, in Grecia. A salvarla è stato un traghetto che transitava da quelle parti, … L'articolo Grecia, bambina salvata in mare grazie ad un unicorno gonfiabile – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

