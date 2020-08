Giappone, ricoverato in ospedale il premier Shinzo Abe (Di lunedì 24 agosto 2020) Il primo ministro Giapponese Shinzo Abe è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Abe, 65 anni, la scorsa settimana aveva trascorso più di sette ore in un nosocomio di Tokyo per un controllo che i ... Leggi su tgcom24.mediaset

COVID-19, in Giappone oggi rilevati 740 nuovi contagi

Roma, 23 ago. (askanews) - In Giappone il bilancio quotidiano delel nuove infezioni da COVID-19 appare in calo: oggi ne sono state rilevate 740, secondo quanto hanno riferito le autorità sanitarie nip ...

