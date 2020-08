Firenze, ristoratore si suicida: 'Una grande sconfitta per le Istituzioni' (Di lunedì 24 agosto 2020) commenta In ansia per le rate del mutuo che temeva di non poter più pagare e scoraggiato per i mille sacrifici fatti inutilmente. Il suicidio del ristoratore fiorentino di 44 anni appare come uno dei ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - LaStampa : Firenze, ristoratore del centro storico si toglie la vita nel suo locale in crisi per il Covid - Adnkronos : Crisi #Covid, a Firenze ristoratore suicida: 'Lavorava poco' - mlmairro : RT @Corriere: Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - pRoLeT62158096 : RT @RadioSavana: Firenze ristoratore 44enne si suicida nel suo locale, temeva di non riuscire più a pagare il muto causa crisi #Covid19: Lu… -