Covid, reinfezione: primo caso confermato dagli scienziati di Hong Kong (Di lunedì 24 agosto 2020) Le notizie sull’andamento della pandemia da Coronavirus nel mondo sono un fiume in piena da mesi, tra le certezze sulle criticità sperimentate nella fase più acuta dell’emergenza e le incognite sul futuro e sulla gestione dei contagi nel lungo periodo. Mentre allo Spallanzani si dà il via alla sperimentazione di un vaccino, e uno studio ne avrebbe evidenziato la minore letalità rispetto al passato, da Hong Kong sarebbe arrivata la conferma sul primo caso di seconda infezione nella stessa persona. Coronavirus, documentato il primo caso di reinfezione Il sospetto che da tempo scuote l’arena dei pareri sull’evoluzione del Coronavirus avrebbe trovato una conferma nelle ultime notizie in arrivo da ... Leggi su thesocialpost

