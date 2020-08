Covid, Ascierto: “Sempre più giovani contagiati. Restate in Italia” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il virus non è stato ancora sconfitto, occorre continuare a stare molto attenti, rispettare il distanziamento, utilizzare la mascherina”. E’ quanto ha detto il professor Paolo Ascierto in merito al Covid ritirando il Premio “Telesia for Peoples” 2020 nelle Terme di Telese (Benevento). Nel ringraziare gli organizzatori dell’associazione “Icosit” per il premio, Ascierto si è detto “particolarmente felice di ritornare nella sua terra di origine, essendo nato nella vicina Solopaca”. Ascierto, sottolinea una nota degli organizzatori della kermesse, rivolgendosi ai tanti giovani presenti tra il pubblico:, ha aggiunto: “Osservando i dati recenti è evidente che il ... Leggi su anteprima24

Consegnati i premi del "Telesia for Peoples"

