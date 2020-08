Covid-19: ospedale virtuale nuovo modello di cure (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ospedale virtuale nuovo modello di cure durante l’emergenza Covid-19: la piattaforma informatica è stata creata in Lombardia Il primo caso italiano di Covid-19 viene segnalato in Lombardia il 20 febbraio 2020. La diffusione geografica dell’epidemia si presenta fin da subito molto eterogenea. In particolare è stata molto contenuta nelle regioni del Sud e nelle Isole, mediamente più elevata in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Covid ospedale Positiva al Covid s va in ospedale di Cassino, denunciata 28enne. Boom di contagi: 20 casi (18 di rientro) Il Messaggero ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora, Speranza “no a un nuovo lockdown” (24 Agosto)

Ultime notizie e ultim’ora di oggi, lunedì 24 agosto 2020: continua ad essere preoccupante la situazione legata al Coronavirus in Italia. Molta preoccupazione per i tanti nuovi casi positivi di ...

Marco, odissea terminata A casa dopo 28 tamponi

Marco Carrara, di Albino, ha alle spalle 115 giorni di ospedale e 27 in quarantena. A lui gli auguri anche del premier Conte e del cardinale Comastri. «Non perdo la fiducia», l’aveva detto con la conv ...

