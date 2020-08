Barcellona, Koeman fa fuori Luis Suarez: Lautaro Martinez il nome caldo per sostituirlo (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo l’incredibile debacle in Champions League, con 8 reti subite in una sola partita per mano dei futuri campioni d’Europa del Bayern Monaco, il Barcellona ha deciso di ripartire da Ronald Koeman. Il tecnico olandese dovrà aprire un nuovo corso vincente, operando tagli importanti ad una rosa con diversi elementi che sembrano essere arrivati alla fine di uno straordinario ciclo di vittorie e trofei. Luis Suarez sarà il primo a farne le spese. Secondo RAC1, la principale radio catalana, Koeman ha comunicato al ‘Pistolero’ che non farà più parte del progetto blaugrana nonostante il contratto in scadenza 2021. Possibile dunque una risoluzione anticipata del contratto del 33 uruguaiano che sarà dunque disponibile sul mercato a parametro ... Leggi su sportfair

