Ajax, anche l’Everton pensa a Tagliafico (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci sarebbe la fila per il terzino dell’Ajax Nicolas Tagliafico che piace anche all’Everton Tra i pezzi pregiati dell’Ajax c’è sicuramente Nicolas Tagliafico, terzino sinistro classe 1992 proprietario anche dall’out mancino dell’Argentina. L’esterno dei Lancieri avrebbe diversi estimatori in Premier League e, secondo quanto riportato da tribalfootball.com, tra i club in prima fila per Tagliafico ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

