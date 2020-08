Turisti escono per giro in barca: "Ma quelli sono dei migranti...?" (Di domenica 23 agosto 2020) Maurizio Zoppi Ancora sbarchi a Lampedusa. Continuano i flussi continui di migranti su piccole imbarcazioni che partono dal nord Africa. Una trentina sono arrivati indisturbati direttamente sulle coste della picolla isola siciliana, tra i Turisti increduli che facevano il bagno nelle acque cristalline. Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo degli sbarchi dei migranti nelle coste di Lampedusa tra lo stupore di bagnati e Turisti. L'ennesima carretta del mare arrivata indisturbata nella piccola isola siciliana è stata ripresa da un turista che attraverso il suo filmato ha evidenziato come gli sbarchi proseguono senza sosta e senza nessun controllo da parte delle autorità competenti. Il barchino con a bordo numerosi nord africani ha raggiunto le ... Leggi su ilgiornale

louxangel_ : L'unica cosa bella di dove abito io sono i turisti che escono dagli scavi, mi fanno morire ogni volta - lanemicageniale : A me sti turisti che escono fuori dopo due settimane così dal nulla non convincono per niente #chilhavisto - Attila96133505 : @IlCastiga @MediasetTgcom24 Dei turisti italiani, arrivano in Egitto. Scendono dall'aereo e con l'autobus vanno ver… - credoinvoi : 'La Puglia non se la sta cagando nessuno quest'anno'. E poi io non posso uscire di casa che incontro solo turisti c… - Fiorellissimo : RT @luanamastrolor: Gruppo di turisti entra in un'attività commerciale. Il titolare chiede loro di entrare max 2 per volta. Questi anziché… -

Ultime Notizie dalla rete : Turisti escono Turisti escono per giro in barca: "Ma quelli sono dei migranti...?" ilGiornale.it È già boom di prenotazioni per i tour di ‘Marca in bus’

Sono positivi i segnali di partecipazione da parte di residenti e turisti all’iniziativa "Marca in Bus", promossa dall’associazione Marca Fermana, per riscoprire la storia e l’arte dei paesaggi dei co ...

Covid in Sardegna, la paura dei turisti: «Troppa confusione, in certe zone c’è un liberi tutti»

L’avvocato Gabriele Donà, 49 anni di Padova, ieri ha fatto una camminata di venti minuti per raggiungere la spiaggia Rena di Matteu ad Aglientu, in Gallura: «Ho preferito andare in quel tratto dove no ...

Sono positivi i segnali di partecipazione da parte di residenti e turisti all’iniziativa "Marca in Bus", promossa dall’associazione Marca Fermana, per riscoprire la storia e l’arte dei paesaggi dei co ...L’avvocato Gabriele Donà, 49 anni di Padova, ieri ha fatto una camminata di venti minuti per raggiungere la spiaggia Rena di Matteu ad Aglientu, in Gallura: «Ho preferito andare in quel tratto dove no ...