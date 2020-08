Sondaggi: la Lega in Toscana potrebbe vincere (Di domenica 23 agosto 2020) Emanuele Lauria su Repubblica oggi riporta i risultati dei Sondaggi dei partiti sulla Toscana segnalando che la regione è attualmente contendibile, cioè le chances di Susanna Ceccardi di vincere sono ancora tutte sul tavolo. O almeno questo dicono le rilevazioni del Partito Democratico: Scaduto ieri il termine per la presentazione delle liste, comincia il salto senza rete dei giallorossi in una campagna elettorale difficilissima. I Sondaggi che circolano nello staff di Zingaretti dicono che è una partita nella quale il Pd può al massimo pareggiare, che può finire con una sconfitta di misura o tramutarsi in una debacle. E questo per una serie di motivi, spiegati proprio dalle indagini demoscopiche fatte ad agosto. Le certezze più solide sono la ... Leggi su nextquotidiano

