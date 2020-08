Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) A comunicarlo, attraverso una nota, è stato il Bologna: Sinisa Mihajlovic positivo al tampone Covid al rientro dalle sue vacanze. L’allenatore, rimarrà in isolamento per 14 giorni, come da protocollo. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente per via della sua situazione pregressa, nonostante al momento non presenti alcun sintomo. Il tecnico serbo, infatti, ha subito un trapianto di midollo osseo dopo aver lottato contro la leucemia. LEGGI ANCHE > Anche Andrea Petagna è risultato positivo al test Covid «Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, ... Leggi su giornalettismo

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - mitrandirr : RT @giornalettismo: Anche Sinisa #Mihajlovic è risultato positivo ai test #Covid dopo una vacanza in #Sardegna. È asintomatico e le sue con… - raffaelejosesti : RT @IlarioDiGiovamb: Purtroppo Sinisa #Mihajlovic positivo al #COVID19. E' asintomatico ma la sua delicata situazione fa scattare un po di… -