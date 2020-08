Nuovi positivi sopra quota mille (ma scendono le rianimazioni) (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Cuomo Ieri altri 1.047 contagi, praticamente tutti asintomatici Il numero degli ospedalizzati resta invariato: sono 988 sopra mille. Il fine settimana non ha fermato l'escalation dei contagi, che ieri ha toccato 1.071, tornando a quattro cifre per la prima volta dal 12 maggio (allora furono 1.402). Un balzo all'indietro di 102 giorni che però spaventa solo fino a un certo punto. Tutti gli altri indicatori infatti sono piuttosto rassicuranti: dal numero dei morti (appena 3, due in Veneto e uno in Piemonte) al numero dei ricoverati in terapia intensiva, che addirittura diminuiscono, passando dai 69 di venerdì ai 64 di ieri. In pratica i Nuovi casi sono tutti asintomatici: gli 825 attualmente positivi in più (calcolati sottraendo ai 1.071 Nuovi casi i 3 morti e i 243 ... Leggi su ilgiornale

giorgio_gori : Oggi, per la prima volta dal 22 febbraio, in prov di #Bergamo non si sono registrati nuovi contagi. Zero positivi -… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - eziomauro : Nuovi contagi, il virus ora è giovane: il 50 per cento dei positivi è under 24 - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 agosto in Lombardia: 239 nuovi positivi e 4 morti - ilSicilia : #Cronaca #EmergenzaCOVID19 Covid: il virus non arretra, 35 nuovi positivi in Sicilia -