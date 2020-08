MotoGP oggi, GP Stiria 2020: diretta gara su Sky, TV8, DAZN e streaming (Di domenica 23 agosto 2020) Il weekend all’insegna della MotoGP con il GP Stiria 2020 sta per concludersi oggi, domenica 23 agosto, con la gara ufficiale che si correrà sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. Ieri si sono corse le qualifiche ufficiali che hanno decretato la nuova griglia di partenza: a seguire tutte le informazioni utili su come vedere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - SkySportMotoGP : La rabbia di @ValeYellow46 dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli: 'Il santo dei motociclisti ha fatto un grande l… - SkySportMotoGP : La sequenza dell'incidente tra @JohannZarco1 e @FrankyMorbido12 che ha sfiorato anche #VR46 #AustrianGP ????… - cristiansarnari : Grande @TonyArbolino eri un missile oggi! ?? - infoitsport : Oggi MotoGp in Stiria ma “Marquez in pista solo fra 3 mesi”: la Honda ora si scopre fragile -