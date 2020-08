MotoGp, Joan Mir è una furia: “Vinales è stato un irresponsabile, spero che lo mettano sotto investigazione” (Di domenica 23 agosto 2020) Pomeriggio amaro per Joan Mir in Stiria, il pilota della Suzuki ha chiuso infatti al quarto posto la gara, dopo averla dominata prima dell’incidente di Vinales. Mirco Lazzari gp/getty imagesIl rider della Suzuki ha espresso le proprie sensazioni nel posta gara, non nascondendo un pizzico di rabbia: “non ho molto da dire, è stato un peccato. Oggi mi sentivo bene e tutto il weekend è stato perfetto. Oggi, però, non era la nostra giornata e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo ad ogni modo prendere tutte le cose positive, comprendere che avevamo tra le mani una moto vincente e lavorare duramente per la prossima gara. Non mi piace essere definito il vincitore morale. La vittoria è stata conquistata da Oliveira, ma oggi abbiamo lasciato un segno. Siamo dove vogliamo essere e la vittoria prima o poi ... Leggi su sportfair

