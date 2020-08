Maltempo in Toscana: lunedì 24 agosto codice giallo per temporali e rischio idrogeologico (Di domenica 23 agosto 2020) Domani, lunedì 24 agosto, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, codice giallo per possibilità di temporali sparsi, anche forti, in particolare in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Tendenza a miglioramento in serata Leggi su firenzepost

