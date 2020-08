L’orso bruno M49 fuggito dal centro faunistico del Casteller è diretto verso l’Alto Adige, dove vogliono abbatterlo (Di domenica 23 agosto 2020) L’orso bruno M49 fuggito dal centro faunistico del Casteller è diretto verso l’Alto Adige, dove lo vogliono abbattere Ha un nome in codice, come un’arma o un ordigno, come gli F35, in modo che uccidendolo non morirà un essere vivente. I più umani lo chiamano Papillon, l’ergastolano che fuggì dalla colonia penale della Cayenna. Nonostante la disposizioni del ministero dell’ambiente, che protegge la specie, c’è chi vuole eliminarlo perché ha rotto il recinto ed è fuggito in cerca di libertà per ubbidire alla sua natura. Noi, invece, abituati a vivere entro i confini, prigionieri delle frontiere, non lo capiamo. il ... Leggi su ildenaro

mariace57 : RT @enpaonlus: Abruzzo: il filantropo inglese che vuole salvare l’orso bruno marsicano dall’estinzione - SanremoAncheNoi : RT @enpaonlus: Abruzzo: il filantropo inglese che vuole salvare l’orso bruno marsicano dall’estinzione - enpaonlus : Abruzzo: il filantropo inglese che vuole salvare l’orso bruno marsicano dall’estinzione - roberto_duria : L'andazzo è sempre quello, fin dalle origini dell'ominazione: estinguere i concorrenti. L'orso delle caverne è anda… - minsquish : Pavan Sukhdev: SALVIAMO L'ORSO BRUNO DAL FOLLE BUSINESS DEL CALCIO RUSSO! - Sign the Petition! -

Ultime Notizie dalla rete : L’orso bruno Il padre del programma di ripopolamento: “Vi racconto l’orsa JJ4. È buona e va perdonata” La Repubblica