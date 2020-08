Il Bayern Monaco è campione d’Europa (Di domenica 23 agosto 2020) Ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain nella finale di Lisbona vincendo la sesta Champions League della sua storia, senza mai perdere una partita Leggi su ilpost

SkySport : Psg-Bayern Monaco 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - ilpost : PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League, in TV e in streaming - GoalItalia : Il giorno del giudizio è arrivato ?? PSG o Bayern Monaco: chi vince la Champions? ?? - Nardoz___ : Ma il proprietario del Bayern Monaco chi è? - GoalItalia : Le pagelle di #PSGBayern: [@romeoagresti] ?? Neymar non si vede mai ?? Coman decide da ex ?? Mbappé sbaglia trop… -