Gotham Knights non farà parte dell' universo Arkham | arriva la conferma ufficiale

Gotham Knights, il nuovo titolo di WB Montreal annunciato al recente evento DC FanDome, non sarà un sequel di Batman: Arkham Knight e nemmeno un titolo appartenente a quel filone narrativo, ma qualcosa di nuovo e diverso.La conferma arriva direttamente dagli sviluppatori, i quali hanno cercato di chiarire la confusione che si era creata dopo il reveal trailer di ieri sera."Gotham Knights è una storia originale, ambientata nell'universo DC di Batman e non è connesso alla serie Arkham.".

