Covid, salgono ancora i contagi: sono 1210, 7 i morti (Di domenica 23 agosto 2020) 1.210 nuovi contagi e sette morti: sono questi i dati della diffusione del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. I positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59). Sono 69 le persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. L’unica regione che oggi non registra contagi è la Valle d’Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, 3 nella provincia di Trento e 5 sia in Basilicata che nelle Marche. Leggi su vanityfair

